Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Opel beschädigt
Nordhorn (ots)
Am Samstag zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz an der Wietmarscher Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen geparkten schwarzen Opel Astra. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, verließ der Verursacher anschließend den Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich mit der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell