Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Opel beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Samstag zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz an der Wietmarscher Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen geparkten schwarzen Opel Astra. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, verließ der Verursacher anschließend den Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich mit der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 in Verbindung zu setzen.

