Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Sögel - Zeugen gesucht nach Trunkenheitsfahrt
Sögel (ots)
Am Samstag befuhr ein 30-jähriger Fahrer eines Mercedes zwischen 13:20 Uhr und 13:45 Uhr die Werlter Straße von Lähden nach Sögel. Der Fahrer war alkoholisiert und zeigte erhebliche Ausfallerscheinungen. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,00 Promille. Ein Zeuge gab an, dass drei bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise des Mannes konkret gefährdet worden seien. Die Polizei bittet diese Verkehrsteilnehmer - oder weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben - sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Sögel, Tel. 05952/93450.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell