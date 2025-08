Polizei Düren

POL-DN: Vier verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Düren (ots)

Am Freitagabend (01.08.2025 gegen 18:25 Uhr) kam es in Düren zur Kollision zwischen einem PKW und einem Leichtkraftrad in dessen Folge der Zweiradfahrer schwer verletzt wurde. Die drei Insassen des PKW erlitten leichte Verletzungen.

Die 41- jährige PKW- Fahrerin aus Niederzier war mit ihrem PKW auf der Tivolistraße in Düren unterwegs. Diese befuhr sie aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Valencienner Straße. Neben der Fahrzeugführerin befanden sich noch zwei Mitfahrer im PKW. An der Kreuzung Tivolistraße/ Rurstraße setzte sie zum Linksabbiegen auf die Rurstraße an. Zeitgleich befuhr ein 17- jähriger Mann aus Düren mit seinem Leichtkraftrad die Tivolistraße in entgegengesetzter Richtung. Hier kollidierte er trotz einer eingeleiteten Bremsung mit dem abbiegenden PKW. Der junge Mann erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die drei PKW- Insassen erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenprall so erheblich beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der entstandene Sachschaden belief sich nach einer ersten Schätzung auf circa 8000 EUR. Die eingesetzten Polizisten befragten vor Ort die Beteiligten und Zeugen und sicherten Spuren. Die Unfallstelle war bis gegen 20:25 Uhr komplett abgesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

