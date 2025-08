POL-DN: Rotlichtfahrt endet in Bushaltestelle

Aldenhoven (ots) - Beim Brand eines Klimagerätes in der Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in Niedermerz wurden am gestrigen Nachmittag (31.07.2025) die beiden Wohnungsinhaber leicht verletzt. Der Brand selber konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch den Hausmeister gelöscht werden. Ein technischer Defekt an einem mobilen Klimagerät sorgte gegen 14:45 Uhr für einen Feuerwehreinsatz in der Straße An ...

