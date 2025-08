Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte bei Brand eines Klimagerätes

Aldenhoven (ots)

Beim Brand eines Klimagerätes in der Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in Niedermerz wurden am gestrigen Nachmittag (31.07.2025) die beiden Wohnungsinhaber leicht verletzt. Der Brand selber konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch den Hausmeister gelöscht werden.

Ein technischer Defekt an einem mobilen Klimagerät sorgte gegen 14:45 Uhr für einen Feuerwehreinsatz in der Straße An den Pferdsbenden. Das im Wohnzimmer betriebene Gerät hatte ohne erkennbaren Grund plötzlich zu brennen begonnen und dabei dichten Rauch in der Wohnung entwickelt. Die beiden Bewohner (74 und 87 Jahre) informierten daraufhin den Hausmeister, der nach Alarmierung der Feuerwehr umgehend zur Wohnung eilte und das brennende Gerät mit einem Feuerlöscher löschen konnte. Die Feuerwehr setzte einen Lüfter ein. Beide Bewohner wurden durch die starke Rauchentwicklung leicht verletzt. Ein wesentlicher Gebäudeschaden entstand durch das schnelle Einwirken auf das defekte Gerät nicht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell