POL-DN: Zwei Leichtverletzte durch witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Düren (ots) - Am Mittwochabend (30.07.2025) wurde die Fahrerin eines E-Scooters bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Am gestrigen Abend gegen 20:00 Uhr befuhr die 28-jährige Frau aus Bergheim mit ihrem E-Scooter den Gehweg des Friedrich-Ebert-Platzes aus Richtung Schoellerstraße kommend und wollte mit ihrem Gefährt die Kölnstraße am dortigen ...

