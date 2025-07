POL-DN: Unfall unter Alkoholeinwirkung verursacht

Düren (ots) - Am frühen Dienstagabend (29.07.2025, 17:20 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Am Ellernbusch / Bertramsweg ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw bei denen beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt wurden. Eine 55-jährige Autofahrerin aus Jülich hatte nach eigenen Angaben zunächst die Straße Am Ellernbusch befahren, war dann in den Bertramsweg ...

mehr