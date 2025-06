Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Callcenterbetrüger erbeuten hohe Summen in Mainz und Ingelheim

Mainz (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 05.06.2025, kam es zu zwei vollendeten Betrugstaten im Mainzer Stadtgebiet und in Ingelheim.

Zunächst wurde eine 86-jährige Mainzerin in der Nacht auf Donnerstag von einem bislang unbekannten Anrufer mehrfach kontaktiert. In dem Gespräch wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Der Anrufer gab an, eine Kaution für den Sohn zu benötigen, damit dieser nicht in das Gefängnis müsse. Wenige Stunden später kam es zu einer Übergabe von mehreren Goldbarren im Wert von ca. 20.000 Euro und weiteren Wertgegenständen. Der Täter entkam anschließend unerkannt.

Des Weiteren erhielt am gestrigen Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr eine 87-jährige Frau einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Ingelheim. Der vermeintliche Polizeibeamte teilte ihr mit, dass in ihrer Nachbarschaft eine "Betrügerbande" unterwegs sei. Aufgrunddessen sei es notwendig, dass ihre Wertgegenstände begutachtet und fotografisch gesichert werden müssten.

Im weiteren Verlauf des Abends kam ein vermeintlicher Polizeibeamte aus Ingelheim an die Wohnanschrift der Geschädigten. Dieser nahm die von der Geschädigten übergebenen Wertgegenstände an sich und verließ die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Es kam zu einer Schadenshöhe von circa 3000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät grundsätzlich, keine Unbekannten in Ihre Wohnungen zu lassen. Weiterhin wird die Polizei Sie niemals um Geldbeträge bitten. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell