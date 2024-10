Polizei Köln

POL-K: 241031-5-K Polizei Köln stellt Sportwagen nach mutmaßlich verbotenem Kfz-Rennen sicher

Köln (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen hat die Polizei Köln auf der Ernst-Mühlendyck-Straße in Porz den Audi S4 eines 44 Jahre alten Polen nach einem mutmaßlich verbotenen Rennen sichergestellt. Nach einem positiven Drogenvortest ordneten die Polizisten eine Blutprobe an.

Einer Kölner Polizistin war der Sportwagen gegen 5.50 Uhr auf der Kölner Straße im Ortsteil Ensen wegen der rasanten Fahrweise und riskanter Überholmanöver mit Gefährdungen anderer Autofahrer aufgefallen. Sie hatte daraufhin die Wache informiert. (cb/de)

