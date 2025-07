Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte und Sachschaden - die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Düren

Düren (ots)

Am frühen Dienstagabend (29.07.2025, 17:20 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Am Ellernbusch / Bertramsweg ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw bei denen beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt wurden.

Eine 55-jährige Autofahrerin aus Jülich hatte nach eigenen Angaben zunächst die Straße Am Ellernbusch befahren, war dann in den Bertramsweg abgebogen, um dort ihr Fahrzeug zu wenden und zurück auf die Straße Am Ellernbusch zu fahren. Hierbei hatte sie den Pkw einer 21-jährigen Fahrzeugführerin aus Düren übersehen, die auf der bevorrechtigten Straße Am Ellernbusch in Richtung Monschauer Straße unterwegs war. Durch die Kollision der Fahrzeuge im Einmündungsbereich wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.500,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell