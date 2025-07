Polizei Düren

POL-DN: Fit und sicher auf dem E-Bike - jetzt noch einen der letzten Plätze sichern!

Kreuzau / Jülich (ots)

Der Sommer ist in vollem Gange - viele nutzen das schöne Wetter für Ausflüge mit dem Pedelec oder E-Bike. Doch gerade für Einsteiger ist der Umgang mit dem Elektroantrieb oft ungewohnt. Unser kostenloses Pedelec-Training für Anfänger vermittelt die wichtigsten Grundlagen, um sicher und souverän durch den Straßenverkehr zu kommen. In nur eineinhalb Stunden lernen Sie wichtige Verkehrsregeln, typische Gefahrenstellen und das richtige Verhalten im Straßenverkehr. In praktischen Übungen - vom Slalom über enge Kurven bis hin zur Gefahrenbremsung - gewinnen Sie mehr Sicherheit für den Alltag auf zwei Rädern. Wer sich einen Eindruck vom Training verschaffen möchte, findet auf der Homepage der Polizei Düren ein kurzes Video mit Eindrücken aus dem Training: https://dueren.polizei.nrw/artikel/pedelec-und-e-bike-einsteiger-trainings-ua-fuer-seniorinnen-und-senioren Für folgende Termine sind aktuell noch Plätze frei:

Kreuzau:

Dienstag, 26.08.2025, 10:00 Uhr

Jülich:

Mittwoch, 03.09.2025, 10:00 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos - melden Sie sich gerne telefonisch unter 02421 949-5313 oder per E-Mail an VUPO.Dueren@polizei.nrw.de. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie alle Informationen zum genauen Treffpunkt.

Wichtig: Bitte bringen Sie Ihr eigenes Pedelec oder E-Bike mit. Während der praktischen Fahrübungen besteht Helmpflicht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell