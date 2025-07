Polizei Düren

POL-DN: Dreister Diebstahl zum Nachteil einer Seniorin

Jülich (ots)

Eine 89-jährige Frau aus Jülich wurde am Montagnachmittag (28.07.2025) Opfer eines dreisten Diebstahls auf offener Straße. Die Polizei bittet um Hinweise

Eigentlich war die Rentnerin nur auf dem Weg zu einem Arztbesuch und wollte hilfsbereit sein, als sie von mehreren Personen aus einem Auto heraus in der Bahngasse nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt wurde. Diese Hilfsbereitschaft wurde ihr offensichtlich zum Verhängnis, weil es den Fahrzeuginsassen gelang, die freundliche Seniorin in ein Gespräch zu verwickeln und dadurch eine günstige Gelegenheit zu schaffen, ihr eine um den Hals getragene Goldkette zu entwenden. Das mit drei Personen (zwei Männer und eine Frau) besetzte Fahrzeug entfernte sich danach in Richtung Große Rurstraße. Das Kennzeichen des Kleinwagens konnte sich die Geschädigte in der Situation nicht merken.

Den Beifahrer, der die Geschädigte ansprach, beschreibt diese als

- männlich - ca. 40 - 45 Jahre - ungepflegtes Erscheinungsbild - dunkle, mittellange Haare

Das Alter der beiden anderen im Fahrzeug befindlichen Personen (ein Mann als Fahrer und eine Frau auf der Rücksitzbank) wird mit ca. 30 - 35 Jahren angegeben. Alle drei Personen sprachen gebrochenes Deutsch. Der entstandene Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell