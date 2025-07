Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Wohn- und Gewerbeobjekt

Düren (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu einem teilweise ungenutzten Wohn- und Gewerbeobjekt im Ortsteil Birgel und durchsuchten die Büroräumlichkeiten. Entwendet wurde nach erster Einschätzung nichts.

Im Tatzeitraum von Sonntag, 27.07.2025, 22:00 Uhr bis Montag, 28.07.2025, 17:45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein ehemaliges Restaurant in der Monschauer Landstraße ein, durchwühlten Schränke und Schubladen in den Büroräumen und verließen im Anschluss scheinbar ohne Diebesgut die Örtlichkeit. Festgestellt wurden die Umstände durch den Nutzer des Objektes, der bei seiner Rückkehr das hinterlassene Chaos in seinen Räumlichkeiten feststellen musste. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die im obengenannten Zeitraum im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02421-949 0 zu melden.

