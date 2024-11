Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falscher Microsoft Mitarbeiter - Betrugsversuch scheitert

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagnachmittag erhielt ein 74-jähriger Mann auf seinem PC-Bildschirm eine Fehlermeldung mit dem Hinweis, sich beim Microsoft-Windows-Support zu melden. Er rief die eingeblendete Nummer an. Der Mann am anderen Ende der Leitung, der Deutsch mit ausländischem Akzent sprach, gab sich als angeblicher "Microsoft"-Mitarbeiter aus. Er wies den 74-Jährigen an, drei X-Box-Karten im Wert von jeweils 50 Euro zu kaufen. Nach Übermittlung der Karten-Codes würde das System wieder freigeschaltet werden. Der Senior erkannte den Betrugsversuch und wandte sich umgehend an die Polizei, bevor es zu einem finanziellen Schaden kam. Die Beamten haben jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Sie warnen vor dieser Masche: Betrüger geben sich als "Microsoft"-Mitarbeiter aus und verschaffen sich Zugang zu einem PC, um den Zugriff für den eigentlichen Besitzer zu sperren. Die angeblichen Techniker behaupten, dass nur durch eine Zahlung der Betroffenen eine Freischaltung wieder möglich wäre.

Das Polizeipräsidium Westpfalz empfiehlt:

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.

- Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen.

- Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

- Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

- Sie können den Betrugsversuch zusätzlich bei Microsoft melden: www.microsoft.com/de-DE/concern/scam |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell