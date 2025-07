Polizei Düren

POL-DN: Motorraddiebstahl in der Viandener Straße - Tatverdächtiger unter Alkoholeinfluss festgenommen

Düren (ots)

In der Nacht zu Montag (28.07.2025) wurde der Polizei gegen 00:10 Uhr ein mutmaßlicher Motorraddiebstahl auf der Viandener Straße gemeldet. Aufmerksame Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann ein Kraftrad in eine angrenzende Gasse schob, dort zu Boden stürzte und das Fahrzeug zurückließ. Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung Luxemburger Straße. Die Zeugen verfolgten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 18-jährigen Mann aus Düren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,88 Promille. Der Tatverdächtige verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und unkooperativ.

Nach Zeugenaussagen war der Mann bereits zuvor in der Löwener Straße aufgefallen, als er sich in einer Hofeinfahrt an einem anderen dort abgestellten Leichtkraftrad aufhielt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Tatverdächtige in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an.

