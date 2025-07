Polizei Düren

POL-DN: Fünf ausgesetzte Katzenbabys in Mülltonne entdeckt - Polizei bittet um Hinweise

Langerwehe (ots)

Am Samstagmittag (26.07.2025) machte ein Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens in der Straße An der Lochmühle einen traurigen Fund: In einer Papiermülltonne entdeckte er fünf offensichtlich ausgesetzte und verwahrloste Katzenbabys.

Der Mann hatte beim Entleeren der Tonne Katzenlaute aus dem Inneren wahrgenommen. Bei der anschließenden Nachschau entdeckte er inmitten von Kartons die herrenlosen Kitten. Er informierte sofort die zuständigen Stellen. Die jungen Tiere wurden durch die Feuerwehr zur weiteren medizinischen Versorgung zu einem Tierarzt gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße An der Lochmühle gemacht haben oder Hinweise zur Herkunft der Tiere geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 / 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

