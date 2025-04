POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Nordenham

Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 24. April 2025, im Zeitraum von 20:15 Uhr bis 22:30 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in der Moorkampstraße in Delmenhorst ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Bargeld und Schmuck wurden von den unbekannten Personen entwendet. Die ...

