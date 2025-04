Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 24. April 2025, im Zeitraum von 20:15 Uhr bis 22:30 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in der Moorkampstraße in Delmenhorst ein.

Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Bargeld und Schmuck wurden von den unbekannten Personen entwendet.

Die Schadenhöhe beläuft sich auf circa 2500 Euro.

Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221- 15590 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell