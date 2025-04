Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall, Kollision zwischen Fußgänger und Pedelec-Fahrer +++ Eine Person schwer und eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 25.04.2025, um 11:15 Uhr, betritt ein 47-jähriger Mann aus Bremen den Geh- und Radweg in der Bremer Straße, Höhe Hausnummer 288. Hierbei achtet er nicht auf den ordnungsgemäß auf dem Radweg fahrenden 35-jährigen Pedelec-Fahrer aus Delmenhorst. Es kommt zu einer Kollision, durch welche der Fußgänger schwer und der Pedelec-Fahrer leicht verletzt wird. Die Verkehrsteilnehmer werden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Pedelec entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell