POL-DN: Mobil mit Rollator - Aber sicher!

Langerwehe (ots) - Der 58- jährige Mann aus Langerwehe kollidierte mit seinem Motorrad am Samstagmittag (26.07.2025 gegen 14:40 Uhr) mit einem PKW und stürzte in der Folge. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr sein Unfallkontrahent, ein 34- jähriger Mann, ebenfalls aus Langerwehe, mit seinem PKW die Mittelstraße in Langerwehe- Luchem. In Höhe des Dürener Wegs beabsichtigte dieser nach links abzubiegen. Als er ...

