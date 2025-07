Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Langerwehe (ots)

Der 58- jährige Mann aus Langerwehe kollidierte mit seinem Motorrad am Samstagmittag (26.07.2025 gegen 14:40 Uhr) mit einem PKW und stürzte in der Folge.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr sein Unfallkontrahent, ein 34- jähriger Mann, ebenfalls aus Langerwehe, mit seinem PKW die Mittelstraße in Langerwehe- Luchem. In Höhe des Dürener Wegs beabsichtigte dieser nach links abzubiegen. Als er bereits nach links eingelenkt hatte, habe er im letzten Moment im Spiegel ein Motorrad wahrgenommen, welches sich von hinten genähert hatte, offensichtlich in der Absicht, in diesem Moment zu überholen. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung konnte er den Zusammenprall mit dem Motorrad nicht mehr verhindern. In Folge der Kollision stürzte der Motorradfahrer. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das beschädigte Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Die Mittelstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 15:55 Uhr in Fahrtrichtung Inden- Lucherberg gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich, nach einer ersten Schätzung auf circa 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell