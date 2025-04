Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich an der Streckbrücke

Pirmasens (ots)

Am 04.04.2025, um 18:34 Uhr, kam es in dem per Ampel geregelten Kreuzungsbereich in der Schachenstraße und der Straße "An der Streckbrücke" in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines grauen Peugeot 307 befuhr die Streckbrücke in Richtung Bahnhof, die Fahrerin eines weißen Dacia Sanderos bog von der Schachenstraße nach links in Richtung Streckbrücke ab. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000EUR geschätzt. Zeugen, die insbesondere Hinweise zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

