POL-PDPS: Fahrerflucht in der Kronenstraße

Pirmasens (ots) - Am 03.04.2025, zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr, parkte eine Frau ihren weißen Hyundai Bayon mit PS-Kennzeichen auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Zweibrücker Straße in Pirmasens. Im Nachgang stellte sie einen Schaden an ihrer linken Heckseite fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe am Hyundai beträgt ca. 300EUR. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei ...

