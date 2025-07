Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Unfälle von Radfahrenden

Kreis Düren (ots)

Im Kreis Düren kam es am Donnerstag (24.07.2025) zu mehreren Unfällen von Radfahrenden.

Auf der B264 wurde am Donnerstag, gegen 13:55 Uhr, eine Radfahrerin aus Kerpen schwer verletzt. Die 30-Jährige befuhr den Radweg parallel zur B264, aus Richtung Golzheim kommend, in Richtung Blatzheim. Hierbei stieß sie mit einem 33-Jährigen aus Jülich zusammen, der an der Örtlichkeit mit Grünflächenarbeiten beauftragt war. Die Radfahrerin stürzte und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen, eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht notwendig.

Im Fehlender Feld stürzte gegen 12:15 Uhr eine 26-Jährige aus Düren mit ihrem Fahrrad aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve und verletzt sich hierbei leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Am Donnerstagmorgen (10:40 Uhr) stürzte eine 87-Jährige aus Jülich auf dem Zeisigweg. Sie war beim Abbiegen mit ihrem Fahrrad gegen den Bordstein gefahren und anschließend gestürzt. Sie erlitt leichte Verletzungen, ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Schwer verletzt wurde ein 66-Jähriger aus Jülich, als er gegen 13:45 Uhr mit seinem Fahrrad an einer Engstelle des Radwegs auf der Adolf-Fischer-Straße eine Mülltonne touchierte und anschließend stürzte. Mit einem Rettungswagen wurde den Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 19:20 Uhr verunfallte ein 15-jähriger Radfahrer aus Vettweiß aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Weisertrift. Mit leichten Verletzungen wurde auch er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell