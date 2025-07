POL-DN: Betrug über Online-Marktplatz

Kreis Düren (ots) - Im Kreis Düren kam es am Donnerstag (24.07.2025) zu mehreren Unfällen von Radfahrenden. Auf der B264 wurde am Donnerstag, gegen 13:55 Uhr, eine Radfahrerin aus Kerpen schwer verletzt. Die 30-Jährige befuhr den Radweg parallel zur B264, aus Richtung Golzheim kommend, in Richtung Blatzheim. Hierbei stieß sie mit einem 33-Jährigen aus Jülich zusammen, der an der Örtlichkeit mit ...

