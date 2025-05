POL-W: W - Motorradfahrerin stürzt auf nasser Fahrbahn

Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Samstag (24.05.2025, gegen 00:45 Uhr), kam es auf der Hansastraße zu einem Raub auf einen 16-Jährigen. Der Geschädigte stieg aus dem Bus an der Haltestelle Am Dorrenberg aus und ging zu Fuß zur Hansastraße. Dort wurde er von zwei männlichen Jugendlichen angesprochen, die sich ebenfalls zuvor in dem Bus befanden. Nachdem der 16-Jährige die Nachfrage nach Zigaretten verneinte, wurde ...

