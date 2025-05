Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Elberfeld durch zwei Jugendliche

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag (24.05.2025, gegen 00:45 Uhr), kam es auf der Hansastraße zu einem Raub auf einen 16-Jährigen. Der Geschädigte stieg aus dem Bus an der Haltestelle Am Dorrenberg aus und ging zu Fuß zur Hansastraße. Dort wurde er von zwei männlichen Jugendlichen angesprochen, die sich ebenfalls zuvor in dem Bus befanden. Nachdem der 16-Jährige die Nachfrage nach Zigaretten verneinte, wurde er von einem Täter festgehalten. Der andere bedrohte ihn daraufhin mit einem Schlagring und forderte die Herausgabe der Umhängetasche und des Mobiltelefons des Geschädigten. Nachdem der 16-Jährige seine Wertsachen aushändigte, flüchteten der 16-jährige Deutsche und der 15-jährige Niederländer. Im Rahmen einer Fahndung trafen die eingesetzten Beamten die beiden schnell an. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten Diebesgut sicher. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

