POL-DN: Mountainbiker schwer verletzt

Hürtgenwald (ots)

Am Samstagnachmittag (26.07.2025 gegen 16:50 Uhr) wurden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei in ein Waldgebiet zwischen den Ortslagen Vossenack und Simonskall gerufen. Anlass war ein Unfallgeschehen, bei dem sich ein 53- jähriger Mann aus Brühl nach einem Sturz mit einem Mountainbike schwere Verletzungen zuzog. Dieser war, in Begleitung, auf einem Trail des ausgewiesenen Mountainbike Parks bergab unterwegs. Seine Begleitung war hinter ihm unterwegs und konnte lediglich noch beobachten, wie er in einer Kurve mit seinem Fahrrad fiel und einen circa zwei Meter tiefen Abhang hinunterrutschte. Der verletzte Mann wurde zeitnah, nach einer ersten Versorgung vor Ort, mit einem ebenfalls eingesetzten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen vor Ort den Befund auf und fertigten im Anschluss eine Unfallanzeige.

