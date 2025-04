POL-PDLD: Unfallflucht nach Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Wörth am Rhein (ots) - Am Montagabend gegen 21:20 Uhr wurde der Polizei zunächst ein brennender Mülleimer im Bereich Mozartstraße in Wörth am Rhein gemeldet. Der Mülleimer geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und konnte durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren ...

