POL-PDLD: Wörth - Feuerwehrauto nach Einsatz mit Steinen beworfen

Wörth am Rhein (ots)

Am Montagabend gegen 21:20 Uhr wurde der Polizei zunächst ein brennender Mülleimer im Bereich Mozartstraße in Wörth am Rhein gemeldet. Der Mülleimer geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und konnte durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Im Nachgang zu den Löscharbeiten wurden Fahrzeuge der Feuerwehr beim Befahren der Mozartstraße von einer Brücke aus, durch bislang unbekannte Personen bespuckt und mit Steinen beworfen. Die Polizei hat auch in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es zu keinem Sachschaden und es wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Zeugen, welche im Abendverlauf verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Mozartstraße gemacht oder auffällige Personen gesehen haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

