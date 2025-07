Polizei Düren

POL-DN: Ein Leichtverletzter durch Küchenbrand

Düren (ots)

Bei einem Küchenbrand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Birkesdorf am frühen gestrigen Abend (29.07.2025) wurde ein Bewohner des Hauses leicht verletzt.

Gegen 17:30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Zollhausstraße zu einem Küchenbrand in der Erdgeschosswohnung des Hauses. Die Bewohner des Hauses konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbständig das Haus verlassen und sich in Sicherheit begeben. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung aus der Hochparterrewohnung feststellen. Der Brand, der sich zu diesem Zeitpunkt noch auf die Küche der Wohnung beschränkte, konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht und so ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Ein Bewohner des Hauses wurde durch die starke Rauchentwicklung leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Hinweise zur Brandursache ergaben sich zunächst nicht. Der Brandort wurde beschlagnahmt; die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

