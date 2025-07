Polizei Düren

POL-DN: Radfahrerin leicht verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Düren (ots)

Durch das Fahrmanöver eines Lieferwagens kam am gestrigen Nachmittag (29.07.2025) gegen 15:40 Uhr eine Radfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbehelligt fort. Die Polizei sucht Zeugen.

Zur Unfallzeit befuhr eine 62-jährige Radfahrerin aus Langerwehe mit ihrem E-Bike den gemeinsamen Fußgänger- und Radweg der Birkesdorfer Straße aus Richtung Birkesdorf kommend in Fahrtrichtung Hoven. Halbseitig auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg habe ungefähr in Höhe der Hausnummer 5 ein Lieferwagen gestanden, der angefahren sei als sich die Radfahrerin dem Fahrzeug näherte. Bei dem Fahrmanöver hatte der Fahrer des Transporters sein Fahrzeug so in Richtung der Radfahrerin gelenkt, dass diese ausweichen musste, um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu verhindern. Dabei touchierte sie den Randstein und kam zu Fall. Hierbei verletzte sie sich leicht und musste sich zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Der Fahrer des Transporters entfernte sich im Anschluss mit seinem Fahrzeug, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Bei dem Lieferwagen des flüchtigen Unfallverursachers soll es sich um einen größeren Transporter in der Farbe dunkelgrau oder schwarz mit polnischem Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer wird als männlich, ca. 40 - 50 Jahre alt mit dunklem, kurzen Haar beschrieben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Angaben zur Person oder dem Fahrzeug des flüchtigen Unfallverursachers machen können, sich unter der Telefonnummer 02421-949 0 zu melden.

