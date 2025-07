POL-DN: E-Scooter-Fahrerin bei Kollision mit Pkw leicht verletzt

Düren (ots) - Bei einem Küchenbrand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Birkesdorf am frühen gestrigen Abend (29.07.2025) wurde ein Bewohner des Hauses leicht verletzt. Gegen 17:30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Zollhausstraße zu einem Küchenbrand in der Erdgeschosswohnung des Hauses. Die Bewohner des Hauses konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbständig das Haus verlassen und sich in ...

