Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund: Mordermittlungen nach Brand in der Hüttemannstraße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0590

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hüttemannstraße in Dortmund am vergangenen Freitag (4. Juli) um 3:35 Uhr steht ein 42-jähriger Mann unter dem Verdacht eine besonders schwere Brandstiftung in Tateinheit mit mehrfachen versuchten Mordes begangen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der Dortmunder die Couch im Wohnzimmer seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss in Brand. Der Dortmunder hatte sich in der Wohnung verbarrikadiert, sodass die Feuerwehr die Wohnungstür nicht öffnen konnte. Daher musste der Mann über die Drehleiter aus dem Schlafzimmer, in dem er sich zu dem Zeitpunkt befand, gerettet werden. Bei dem Brand wurde kein anderer Hausbewohner verletzt.

Da sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben, ist der Mann mittlerweile in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte an Staatsanwältin Maribel Andersson unter 0231/926 26123.

