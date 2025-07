Polizei Düren

POL-DN: Überhöhte Geschwindigkeit führt zu Verkehrsunfall

Jülich (ots)

Am Samstagabend (19.07.2025 gegen 23:55 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden im Übergang der Straße "An der Vogelstange/ Amaliastraße". Ein 21-jähriger Jülicher kam, bei dort zulässigen 30 km/h, augenscheinlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Metallzaun. Das Fahrzeug, mit wirtschaftlichem Totalschaden, war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Unmittelbar zuvor meldeten mehrere Zeugen drei Fahrzeuge, welche offensichtlich ein "Rennen" auf der Straße "An der Vogelstange" fuhren und dabei auch die Gegenfahrbahn nutzten. Die Fahrzeugbeschreibung passte, neben dem zeitlichen und örtlichen Zusammenhang zwischen dem Rennen und dem Verkehrsunfall, zu dem verunfallten Fahrzeug. Es wurde eine Strafanzeige wegen mehrerer Verkehrsstraftaten, unter anderem des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen gefertigt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Insgesamt wird der Sachschaden auf 9500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Gesamtgeschehen, auch anderen beteiligten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421- 949-0 oder per Mail an Poststelle.dueren@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell