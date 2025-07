Polizei Düren

POL-DN: Bikergruß führt zum Sturz

Hürtgenwald (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich auf der B399 Einmündung Simonskaller Straße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hier war ein 43-jähriger Vossenacker mit seinem Kraftrad von Raffelsbrand auf dem Weg nach Vossenack. In Höhe der Einmündung Simonskaller Straße beabsichtigte ein 52-jähriger PKW Fahrer aus Aachen nach rechts in die Simonskaller Straße abzubiegen. Der Kradfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des Aachener auf und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer und musste in ein Krankhaus verbracht werden.

