Polizei Düren

POL-DN: 83-jährige Pedelecfahrerin schwer verletzt

Düren (ots)

An der Einmündung Nideggener Straße/ Piusstraße kam es am Donnerstagmorgen (17.07.2025) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 83-Jährige schwer verletzt wurde.

Die Frau aus Kreuzau befuhr gegen 11:15 Uhr mit ihrem Pedelec den Radweg der Nideggener Straße, aus Richtung Kreuzau kommend, in Fahrtrichtung Düren, als sie von einem Lkw erfasst wurde. Der Lkw, an dessen Steuer ein 26-Jähriger aus Düren saß, befuhr die Piusstraße, aus Richtung Zülpicher Straße kommend, in Fahrtrichtung Nideggener Straße. Der 26-Jährige gab an, dass er an der Einmündung nach links in Richtung Kreuzau abbiegen wollte. Hierbei übersah er der 83-Jährige und es kam zur Kollision. Die Frau aus Kreuzau stürzte und erlitt hierbei schwere Verletzungen, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Erste Ermittlungen am Unfallort ergaben, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem verlief ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv, dem 26-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

