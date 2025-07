POL-DN: Einbruch in Gaststätte

Langerwehe (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag (17.07.2025) in eine Wohnung in der Josef-Schwarz-Straße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher zwischen 00:30 Uhr und 08:19 Uhr Zuritt zu der Erdgeschosswohnung, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Im Inneren der Wohnung öffneten die Unbekannten Schubladen und entfernten sich anschließend unerkannt. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Zeugen, ...

