Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Telefontrickbetrug durch falsche Polizeibeamte

Gera (ots)

Gera: Am Donnerstag (26.06.2025) kam es in der Lortzingstraße zu einem vollendeten Trickbetrug. Eine 83-jährige Frau wurde durch unbekannte Täter - vermeintliche Polizeibeamte - telefonisch kontaktiert und unter dem Vorwand eines angeblichen Verkehrsunfalls ihrer Tochter zur Übergabe von Bargeld bewegt. Die Geldübergabe an eine bislang unbekannte weibliche Abholerin fand am Nachmittag im Bereich der Lortzingstraße, Ecke Faulenzerweg, statt. Erst im Nachgang wurde der Betrug erkannt und die Polizei verständigt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden - Tel. 0365 / 8234 1465 (Bezugsnummer 0165092/2025). (AK)

