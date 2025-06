LPI-G: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Die Polizeiinspektion Greiz bittet um Unterstützung bei der Fahndung nach einem 16-jährigen Jugendlichen. Seit dem 24.06.2025 gegen 20:00 Uhr wird der 16-jährige Leo Vincent Onsakon vermisst. Herr Onsakon wurde letztmalig in der Nähe seiner Wohnanschrift in dem Flur König in Zeulenroda-Triebes gesehen. Hier entfernte sich Herr ...

