POL-NOM: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Northeim (ots) - Northeim, Am Mühlenanger, Sonntag, 23.02.2025, 19.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Sonntag gegen 19.00 Uhr wurde über den Notruf ein Verdacht auf eine Alkoholfahrt gemeldet. Ein Fahrzeug wurde von drei Zeugen, welche sich in dahinter befindlichen Fahrzeug befanden, beim Fahren von Schlangenlinien beobachtet. Ab der Northeimer Straße "Westerlange" wurden die Zeugen auf das Auto aufmerksam. Das Fahrzeug fuhr ...

