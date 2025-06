Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem männlichen Jugendlichen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Die Polizeiinspektion Greiz bittet um Unterstützung bei der Fahndung nach einem 16-jährigen Jugendlichen. Seit dem 24.06.2025 gegen 20:00 Uhr wird der 16-jährige Leo Vincent Onsakon vermisst. Herr Onsakon wurde letztmalig in der Nähe seiner Wohnanschrift in dem Flur König in Zeulenroda-Triebes gesehen. Hier entfernte sich Herr Onsakon in unbekannte Richtung. Herr Onsakon könnte sich in der Nähe von Zeulenroda-Triebes oder auch Auma-Weidatal aufhalten. Weiterhin hatte Herr Onsakon Verbindungen nach Altenburg, da sich dort seine Ausbildungsstätte befand. Die durch die Polizei eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg, da kein genauer Aufenthaltsort oder eine Anlaufstelle bekannt ist.

Herr Onsakon ist ca. 185 cm groß, 80 kg schwer, hat eine normale Statur und trägt die Schuhgröße 47. Herr Onsakon hat kurze schwarze Haare und eine leicht angedeutete Igelfrisur. Weiterhin hat Herr Onsakon ein asiatisches Erscheinungsbild. Nach derzeitigem Erkenntnisstand trug er beim Verlassen der Wohnanschrift eine kurze Engelbert Strauss Hose und ein helles T-Shirt mit der Aufschrift "Banana Joe"/ Bud Spencer. Der Vermisste hat keine Vorerkrankungen und ist auch auf keine Medikamente angewiesen, jedoch soll dieser Probleme haben, alleine sein Leben zu bestreiten. Herr Onsakon trägt, nach derzeitigem Erkenntnisstand, sein Handy und eine gewisse Menge Bargeld bei sich, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass dieser sich mittels öffentlichen Verkehrsmitteln bewegt.

Die Polizeiinspektion Greiz bittet daher um Mithilfe bei der Fahndung nach der Vermissten Person und bittet Zeugen, welche Hinweise zum Vermissten oder zu dessen Aufenthalt geben können, sich bei der Polizeiinspektion Greiz, unter Angabe der Bezugsnummer 0164291/2025, unter der Tel.: 03661 6210 zu melden. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell