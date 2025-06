Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Altenburg (ots)

Altenburg: Am Donnerstagmittag (26.06.2025, gegen 12:45 Uhr) kam es auf der Schmöllnschen Landstraße in Altenburg zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 49-jährige Fahrerin wollte vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Landstraße auffahren, fuhr dabei über eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem entgegenkommenden Müllfahrzeug. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste folglich medizinisch behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei nahm die Ermittlung zum Unfallgeschehen auf. (AK)

