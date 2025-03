POL-MG: Ungewöhnliche Häufung von Verkehrsunfällen mit verletzten Personen am Samstagnachmittag

Mönchengladbach (ots) - In den vergangenen Tagen stahlen unbekannte Täter in Mönchengladbach insgesamt drei Pkw. Einer konnte durch Polizeibeamte in den Niederlanden mittlerweile sichergestellt werden. In Rheindahlen bemerkte eine 23-jährige Mönchengladbacherin am Dienstag, 25. März gegen 8.30 Uhr, dass das Firmenfahrzeug ihres Vaters augenscheinlich gestohlen ...

