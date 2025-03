Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei Pkw im Stadtgebiet entwendet | Ermittler können VW in den Niederlanden sicherstellen

Mönchengladbach (ots)

In den vergangenen Tagen stahlen unbekannte Täter in Mönchengladbach insgesamt drei Pkw. Einer konnte durch Polizeibeamte in den Niederlanden mittlerweile sichergestellt werden.

In Rheindahlen bemerkte eine 23-jährige Mönchengladbacherin am Dienstag, 25. März gegen 8.30 Uhr, dass das Firmenfahrzeug ihres Vaters augenscheinlich gestohlen wurde. Dieses stand noch wenige Stunden zuvor auf einem Stellplatz an der Grundstückseinfahrt geparkt.

Zwischen Montag, 24. März, gegen 20.15 Uhr und Dienstag, 25. März, 17.30 Uhr schlugen unbekannte Täter auf der Keplerstraße in Rheydt zu. Die Halterin eines dort geparkten Autos konnte dieses am nächsten Morgen nicht mehr auffinden.

An der Merodestraße in Odenkrichen wurde ein VW Multivan ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag gestohlen. Im Rahmen der Fahndung konnte er in den Niederlanden aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei Mönchengladbach steht bezüglich der Tat in engem Austausch mit den niederländischen Behörden.

