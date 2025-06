Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Wohnung

Gera (ots)

Ronneburg: Am Donnerstagmittag (26.06.2025) kam es in einer Wohnung in der Goethestraße zu einem Brand im Badezimmer. Drei im Haushalt lebende Kinder im Alter zwischen drei und sieben Jahren wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. In der betroffenen Wohnung (m/45, w/35) entstand Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Die Kinder verblieben nach medizinischer Erstversorgung vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. (AK)

