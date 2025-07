POL-DN: Alkoholisiert mit E-Scooter verunfallt

Düren (ots) - An Gut Nazareth kam es am Mittwoch (16.07.2025) zu einem Verkehrsunfall bei dem eine E-Scooterfahrerin aus Düren leicht verletzt wurde. Die 17-Jährige befuhr gegen 14:35 Uhr die L13, aus Fahrtrichtung Düren kommend, in Richtung Mariaweiler. Nach eigenen Angaben verlor sie aufgrund einer Unebenheit auf der Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge stürzte sie, hierbei verletzte sie sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die 17-Jährige in ein ...

