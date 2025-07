POL-DN: Versuchter Garageneinbruch

Jülich (ots) - Am Montagmorgen (14.07.2025) wurde der Kurierfahrer einer Bäckereikette auf der B55 ausgeraubt. Der 26-jährige Fahrer befuhr mit seinem Lkw gegen 09:45 Uhr die B55 in Richtung Elsdorf, als ihn ein weißer Pkw des Herstellers Opel überholte. In der Heckscheibe erschien eine rotblinkende Aufschrift "Bitte folgen". Da der 26-Jährige davon ausging, dass er von der Polizei kontrolliert werden sollte, hielt er auf dem Seitenstreifen an. Eine bislang unbekannte ...

