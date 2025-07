Polizei Düren

POL-DN: Angebliche Mitarbeiter eines Pflegedienstes bestehlen Ehepaar

Düren (ots)

Am Mittwoch (16.07.2025) verschafften sich zwei angebliche Mitarbeiter eines Pflegedienstes Zutritt zu der Wohnung eines Ehepaares in der Straße "Am Wingert". Während eine der beiden bislang unbekannten Personen die Geschädigten ablenkte, entwendete der zweite Täter eine Ledermappe.

Gegen 12:00 Uhr klingelten die beiden Personen, eine Frau und ein Mann, an der Tür der Geschädigten. Da das Ehepaar tatsächlich das Eintreffen eines Pflegedienstes erwartete, ließen sie die beiden Unbekannten, die sich an der Tür als Mitarbeiter ausgaben, in ihre Wohnung. Während die Frau sich mit den Senioren im Badezimmer aufhielt, wartete der zweite Täter im Wohnzimmer. Erst als die beiden Personen die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkten die Eheleute den Diebstahl.

Betrüger nutzen viele unterschiedliche Maschen um in den Besitz von Bargeld oder Wertgegenständen zu gelangen. Sie geben sich als Pflegedienstmitarbeiter, Bankmitarbeiter oder aber auch als Polizisten aus, verschaffen sich so Zutritt zu Wohnungen oder lassen sich Debitkarten, Schmuck oder Bargeld zur angeblichen Verwahrung aushändigen. Seien Sie aufmerksam, lassen Sie im Zweifel niemanden in Ihre Wohnung. Sprechen Sie mit ihren Angehörigen, Verwandten und Bekannten über die verschiedenen Betrugsmaschen und informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas Verdächtiges auffällt.

