POL-DN: Kurierfahrer ausgeraubt

Jülich (ots)

Am Montagmorgen (14.07.2025) wurde der Kurierfahrer einer Bäckereikette auf der B55 ausgeraubt.

Der 26-jährige Fahrer befuhr mit seinem Lkw gegen 09:45 Uhr die B55 in Richtung Elsdorf, als ihn ein weißer Pkw des Herstellers Opel überholte. In der Heckscheibe erschien eine rotblinkende Aufschrift "Bitte folgen". Da der 26-Jährige davon ausging, dass er von der Polizei kontrolliert werden sollte, hielt er auf dem Seitenstreifen an. Eine bislang unbekannte Person stieg aus dem weißen Pkw aus und forderte den Kurierfahrer auf, ebenfalls auszusteigen. Seiner Aufforderung erteilte er Nachdruck, indem er sein T-Shirt anhob und eine im Hosenbund steckende Schusswaffe sichtbar wurde. Zwei weitere Männer stiegen aus dem Pkw und stellten sich vor den 26-Jährigen, während der dritte Täter einen Tresor, der sich in dem Lkw befand, an sich nahm. Anschließend fuhren die drei Männer mit dem Pkw davon.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-0 bei der Polizei zu melden.

